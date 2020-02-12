0
0
101
НОВОСТИ

Действия Турции в Идлибе нарушают международное право - Дамаск

13:32 12.02.2020 Источник: Интерфакс

Атаки турецких военных не заставят сирийскую армию прекратить антитеррористические операции в провинции Идлиб и в регионе к западу от Алеппо, заявило верховное командование Вооруженных сил страны.

В документе, которое цитирует сирийское информационное агентство САНА, говорится, что "турецкий режим продолжает наращивать акты агрессии в отношении Сирии в нарушение международного права, принципа нерушимости суверенитета и территориальной целостности государств, с тем, чтобы остановить продвижение сирийской арабской армии и уничтожение террористических групп в Идлибе и к западу от Алеппо".

"Турецкий режим развернул военные формирования, атакуя ракетами и снарядами районы с мирным населением и позиции правительственных сил, чтобы помочь террористам удерживать занятые ими территории", - говорится в заявлении.

"Вооруженные силы Сирии продолжат выполнять конституционный долг и отвечать на атаки турецких оккупантов, защищать страну и народ", - подчеркнуло командование.

Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из идлибской зоны деэскалации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 12.02.2020
Жительница Петербурга с подозрением на коронавирус самовольно покинула больницу
0
29
14:00 12.02.2020
Бывший начальник управления ФСИН попытался покончить с собой в зале суда
0
52
13:20 12.02.2020
В Госдуме предложили наказывать страховые компании за незаконное оформление ТО
0
124
13:05 12.02.2020
Швеция по-прежнему выступает за сохранение антироссийских санкций ЕС - декларация
0
143
13:00 12.02.2020
Инфицированных коронавирусом в РФ официально больше нет
0
129
12:32 12.02.2020
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе - Кремль
0
167
12:20 12.02.2020
Трампа и Путина назвали самыми известными политиками в мире - исследование
0
194
12:05 12.02.2020
Турция намерена вытеснить войска Сирии за пределы наблюдательных постов в Идлибе - Эрдоган
0
227
12:00 12.02.2020
В почтовом отделении в Амстердаме прогремели два взрыва - Reuters
0
208
11:32 12.02.2020
Минтранс предложил запретить работать в такси осужденным за убийство
0
221

Возврат к списку