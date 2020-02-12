Действия Турции в Идлибе нарушают международное право - Дамаск

13:32 Источник: Интерфакс

Атаки турецких военных не заставят сирийскую армию прекратить антитеррористические операции в провинции Идлиб и в регионе к западу от Алеппо, заявило верховное командование Вооруженных сил страны.

В документе, которое цитирует сирийское информационное агентство САНА, говорится, что "турецкий режим продолжает наращивать акты агрессии в отношении Сирии в нарушение международного права, принципа нерушимости суверенитета и территориальной целостности государств, с тем, чтобы остановить продвижение сирийской арабской армии и уничтожение террористических групп в Идлибе и к западу от Алеппо".

"Турецкий режим развернул военные формирования, атакуя ракетами и снарядами районы с мирным населением и позиции правительственных сил, чтобы помочь террористам удерживать занятые ими территории", - говорится в заявлении.

"Вооруженные силы Сирии продолжат выполнять конституционный долг и отвечать на атаки турецких оккупантов, защищать страну и народ", - подчеркнуло командование.

Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из идлибской зоны деэскалации.