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НОВОСТИ

Жительница Петербурга с подозрением на коронавирус самовольно покинула больницу

14:12 12.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Жительница Санкт-Петербурга, которая была госпитализирована из-за подозрения на коронавирус, будет оштрафована за то, что самовольно покинула больницу. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

Женщину обяжут пройти курс лечения, но уже без госпитализации. Напомню, — ее с симптомами ОРВИ поместили в стационар после того, как она приехала из Китая.  Эхо Москвы

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