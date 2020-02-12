Жительница Петербурга с подозрением на коронавирус самовольно покинула больницу

14:12 Источник: Эхо Москвы

Жительница Санкт-Петербурга, которая была госпитализирована из-за подозрения на коронавирус, будет оштрафована за то, что самовольно покинула больницу. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

Женщину обяжут пройти курс лечения, но уже без госпитализации. Напомню, — ее с симптомами ОРВИ поместили в стационар после того, как она приехала из Китая. Эхо Москвы