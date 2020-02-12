Бывший начальник управления ФСИН попытался покончить с собой в зале суда
14:00 12.02.2020 Источник: РБК
Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент РБК, находившийся рядом с залом заседаний.
Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб.
Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил информацию о попытке самоубийства. «Скорее всего, он скончался», — сказал адвокат.
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