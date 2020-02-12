В ФАС рассказали о подорожании медицинских масок в два раза

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ФАС сообщили о подорожании медицинских масок в два раза. Об этом стало известно по результатам проверок.

В Федеральной антимонопольной службе пообещали публиковать на своём сайте результаты мониторинга цен на лекарства и маски в специальном разделе.

Как сообщил руководитель управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев, в среднем в России маски в аптеках подорожали в два раза, а в оптовом сегменте почти в три раза.

Между тем в Минздраве заявили, что дефицит средств спецзащиты ликвидирован. Кроме того, ведомство рассматривает возможность заморозки цен на медицинские маски. Говорит Москва