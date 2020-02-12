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В СФ поддерживают идею о назначении пожизненных сенаторов - Матвиенко

15:12 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Совета Федерации считают возможным поддержать предложение о назначении пожизненных сенаторов в верхнюю палату парламента. Об этом заявила в среду председатель СФ Валентина Матвиенко.

"Мы предварительно обсуждали этот вопрос и в комитете по регламенту, и в других форматах. Мы считаем, что можно было бы поддержать", - сказала Матвиенко журналистам.

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