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НОВОСТИ

В России закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ около 5 тысяч школ

15:32 12.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Почти пять тысяч школ в России закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ, — сообщает Роспотребнадзор. Эпидемический порог заболеваемости превышен в 37 регионах.

Среди них нет Москвы и Московской области.  Эхо Москвы

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