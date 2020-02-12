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НОВОСТИ

ЕС лишил Камбоджу части торговых льгот из-за нарушений прав человека

16:00 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз принял решение лишить Камбоджу части торговых льгот в связи с нарушениями прав человека в этой стране. Соответствующее заявление Еврокомиссии распространено в среду в Брюсселе.

"Еврокомиссия приняла решение отозвать часть тарифных преференций, предоставленных Камбодже в рамках программы Европейского союза "Все, кроме оружия", в связи с серьезными и систематическими нарушениями принципов прав человека, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах", - отмечается в коммюнике.

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