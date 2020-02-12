0
0
134
НОВОСТИ

В пользовании россиян находится более 6,5 млн единиц оружия

16:12 12.02.2020 Источник: Интерфакс

В 2019 году в России более 250 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за нарушения правил оборота оружия.

"За истекший период (2019 год) сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведено 3,7 млн проверок обеспечения сохранности оружия гражданами. К административной ответственности привлечено 250,9 тыс. нарушителей правил оборота оружия", - сообщили "Интерфаксу" в среду в Росгвардии.

По данным ведомства, было аннулировано 49,9 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие.

В настоящее время Росгвардией обеспечивается контроль почти за 3,9 млн владельцами и лицами, получившими разрешения на хранение и ношение оружия, в пользовании которых находится более 6,6 млн единиц оружия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 12.02.2020
Путин предложил поправки в Конституцию после отказа Лукашенко создавать единое государство - Bloomberg
0
2
17:00 12.02.2020
Крым не может быть объектом какого-либо "размена" - Песков
0
67
16:32 12.02.2020
В Эстонии оценили угрозу военного нападения России
0
113
16:00 12.02.2020
ЕС лишил Камбоджу части торговых льгот из-за нарушений прав человека
0
141
15:32 12.02.2020
В России закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ около 5 тысяч школ
0
190
15:12 12.02.2020
В СФ поддерживают идею о назначении пожизненных сенаторов - Матвиенко
0
221
15:00 12.02.2020
Уровень инфляции в России опустился до 2,4% - Путин
0
221
14:32 12.02.2020
В ФАС рассказали о подорожании медицинских масок в два раза
0
243
14:12 12.02.2020
Жительница Петербурга с подозрением на коронавирус самовольно покинула больницу
0
307
14:00 12.02.2020
Бывший начальник управления ФСИН попытался покончить с собой в зале суда
0
299

Возврат к списку