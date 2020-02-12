В пользовании россиян находится более 6,5 млн единиц оружия

16:12 Источник: Интерфакс

В 2019 году в России более 250 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за нарушения правил оборота оружия.

"За истекший период (2019 год) сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проведено 3,7 млн проверок обеспечения сохранности оружия гражданами. К административной ответственности привлечено 250,9 тыс. нарушителей правил оборота оружия", - сообщили "Интерфаксу" в среду в Росгвардии.

По данным ведомства, было аннулировано 49,9 тыс. лицензий и разрешений на гражданское оружие.

В настоящее время Росгвардией обеспечивается контроль почти за 3,9 млн владельцами и лицами, получившими разрешения на хранение и ношение оружия, в пользовании которых находится более 6,6 млн единиц оружия.