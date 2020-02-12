В Эстонии оценили угрозу военного нападения России
16:32 12.02.2020 Источник: Интерфакс
В докладе департамента внешней разведки Эстонии считают, что возможность военного нападения России на республику невелика, отмечается усиление российского военного потенциала в Европе.
"Угроза военного нападения России на Эстонию невелика, так как Россия не хочет войны с НАТО. Однако обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз и для Эстонии. Россия может принять решение нанести превентивный военный удар по странам Балтии, если она будет опасаться эскалации конфликта в каком-либо другом регионе", - говорится в обнародованном в среду ежегоднике департамента внешней разведки под заголовком "Эстония в международной среде безопасности".
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