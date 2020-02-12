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НОВОСТИ

Крым не может быть объектом какого-либо "размена" - Песков

17:00 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

рым не может быть объектом какого-либо "размена", в том числе ради подачи воды на полуостров со стороны Украины. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать возможность возвращения Киеву контроля над границей в Донбассе в обмен на возобновление Украиной водоснабжения Крыма.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что речь идет о российском регионе, водоснабжение которого обеспечивается в рамках существующих программ развития.

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