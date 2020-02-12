Путин предложил поправки в Конституцию после отказа Лукашенко создавать единое государство - Bloomberg

17:12 Источник: Эхо Москвы

Bloomberg: Путин предложил поправки в Конституцию из-за отказа Лукашенко создавать единое государство. Издание ссылается на близкие к Кремлю источники.

Bloomberg пишет, что Путин планировал обойти ограничения сроков президентства, закрепленные в Конституции РФ, путем создания объединенного государства России и Белоруссии. Но Лукашенко был против.

Январское предложение Путина внести поправки в Конституцию и последовавшую за этим отставку правительства Bloomberg называет «планом Б». Эхо Москвы