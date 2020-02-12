Жители Нефтеюганска из страха перед коронавирусом заставили китайцев покинуть жилье - СМИ
17:40 12.02.2020 Источник: Эхо Москвы
В Нефтеюганске горожане выгнали китайцев из жилого дома. Это сделали из страха перед новым коронавирусом.
В результате давления соседей пятнадцать приезжих из Китая были вынуждены выехать из дома, где они снимали квартиру. Об этом пишет интернет-газета znak.com со ссылкой жителя микрорайона номер двенадцать, где сегодня произошли эти события.
По его словам, горожане начали подозревать, что у кого-то из китайцев коронавирус и донесли на них в правоохранительные органы и Роспортебнадзор. В итоге, собрав вещи, иностранцы в сопровождении чиновников отправились в инфекционное отделение городской больницы, откуда они еще не выходили. Врачи в свою очередь сообщили, что пока никаких болезней у них не нашли.
Тем временем по официальным данным с сегодняшнего дня в России больше нет больных коронавирусом. Ранее эту болезнь нашли у двоих граждан Китая, но на текущий момент они выздоровели и выписались из больниц. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 18:17 12.02.2020
- Информация о «нападении российских военных на мирных жителей» в Идлибе не соответствуют реальности - Минобороны
- 16:32 12.02.2020
- В Эстонии оценили угрозу военного нападения России
- 12:05 12.02.2020
- Турция намерена вытеснить войска Сирии за пределы наблюдательных постов в Идлибе - Эрдоган
- 11:05 12.02.2020
- Турция перебросила новые подкрепления в Сирию - ТВ
- 11:00 12.02.2020
- США показали мировую карту активности ВМФ РФ и Китая
- 19:45 11.02.2020
- ЦРУ 50 лет читало чужие "письма" через свою тайную фирму в Швейцарии - СМИ
- 19:15 11.02.2020
- Армия Сирии готова реагировать на "атаки турецких оккупационных сил"
- 14:32 11.02.2020
- Число высокоточных крылатых ракет в войсках за 8 лет выросло в 30 раз - Шойгу
- 13:20 11.02.2020
- США располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты - Трамп
- 21:20 10.02.2020
- Турция нанесла удары по 115 целям армии Сирии в ответ на обстрел своих военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать