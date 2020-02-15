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Мюнхен: Зеленский и глава МВФ обсудили состояние украинской экономики

12:15 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на полях проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние украинской экономики. Об этом глава государства сообщил в "Твиттере".

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была как всегда конструктивной. Обсудили последние события и позитивные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу", - сообщил глава украинского государства. Он назвал переговоры с главой МВФ содержательными, а отношения - дружественными.

Как уточнили в пресс-службе президента, "стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан". "В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.", - отмечается на сайте главы государства.

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