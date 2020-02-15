Мюнхен: Зеленский и глава МВФ обсудили состояние украинской экономики
12:15 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на полях проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние украинской экономики. Об этом глава государства сообщил в "Твиттере".
"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была как всегда конструктивной. Обсудили последние события и позитивные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу", - сообщил глава украинского государства. Он назвал переговоры с главой МВФ содержательными, а отношения - дружественными.
Как уточнили в пресс-службе президента, "стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан". "В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.", - отмечается на сайте главы государства.
НОВОСТИ
- 11:45 15.02.2020
- Из-за коронавируса в Китае почти на 80% упала загруженность скоростных автотрасс
- 11:15 15.02.2020
- Признан виновным в допинге и лишен олимпийского золото российский биатлонист Устюгов
- 10:45 15.02.2020
- До конца года все дети с инвалидностью получат полный доступ в школы и детсады - Минтруд
- 10:15 15.02.2020
- Новую программу глубоководных исследований Байкала готовят ученые в Иркутске
- 09:50 15.02.2020
- Минздрав Японии решило попробовать лечить коронавирус препаратами от СПИДа
- 09:40 15.02.2020
- Уже 122 мили стены возведено на границе США и Мексики - Трамп
- 09:30 15.02.2020
- Из-за плохой погоды перенесен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink
- 01:02 15.02.2020
- 15 февраля – день рождения у председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой!
- 20:09 14.02.2020
- ДНР: Обстановка на линии соприкосновения продолжает накаляться...
- 18:57 14.02.2020
- Председателем Алюминиевой ассоциации избран Александр Зажигалкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать