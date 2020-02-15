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Американских граждан эвакуируют с лайнера помещенного в карантин - Посольство США

12:45 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США в Японии подтвердило решение эвакуировать американских граждан с помещенного в карантин в порту японского города Иокогама круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который стал крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении дипломатического представительства.

Предназначенные для эвакуации около 380 человек самолеты прибудут в токийский аэропорт Ханэда вечером 16 февраля и вылетят в США утром на следующий день. Из Иокогамы американцев в аэропорт доставят на автобусах. При этом все они должны будут пройти экспресс-обследование на предмет обнаружения симптомов вируса. Те, кто в силу состояния здоровья не смогут эвакуироваться на самолете, будут госпитализированы в Японии.

Отмечается, что сначала эвакуированные будут доставлены на базу ВВС Трэвис в Сакраменто, штат Калифорния, где пройдут дополнительную диагностику. Часть эвакуированных отправят на базу ВВС в Техас. По возвращении в США всех вывезенных из Японии ожидает двухнедельный карантин.

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