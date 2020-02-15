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На "Инициативы трех морей" США готовы выделить до 1 млрд долларов - Помпео

13:45 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены выделить до 1 млрд долларов на поддержку объединения стран Центральной и Восточной Европы "Инициатива трех морей". Об этом сообщил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Хочу сказать о том, что через нашу финансовую корпорацию по международному развитию мы предлагаем выделить до 1 млрд долларов для финансирования "Инициативы трех морей" с тем, чтобы стимулировать инвестиции частного сектора в энергетическую сферу для защиты демократии и свободы", - сказал он, выразив надежду, что это поможет снизить энергозависимость этих стран от России.

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