На "Инициативы трех морей" США готовы выделить до 1 млрд долларов - Помпео

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены выделить до 1 млрд долларов на поддержку объединения стран Центральной и Восточной Европы "Инициатива трех морей". Об этом сообщил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Хочу сказать о том, что через нашу финансовую корпорацию по международному развитию мы предлагаем выделить до 1 млрд долларов для финансирования "Инициативы трех морей" с тем, чтобы стимулировать инвестиции частного сектора в энергетическую сферу для защиты демократии и свободы", - сказал он, выразив надежду, что это поможет снизить энергозависимость этих стран от России.