Макрон заявил, что РФ и третьи страны могут оказать влияние на будущие выборы во Франции
15:45 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третьи стороны, в том числе Россия, могут попытаться оказать влияние на будущие выборы во Франции. Об этом в субботу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос журналиста о возможном влиянии со стороны России на выборы во Франции.
По его мнению, "российская стратегия заключалась в том, чтобы поддерживать антиевропейские, антимиграционные, очень консервативные в социальном смысле движения", которые выступают против объединений и ослабляют европейскую интеграцию. "Я думаю, что Россия продолжит пытаться дестабилизировать либо через частных лиц, либо напрямую, либо через прокси (промежуточный сервер в компьютерных сетях - прим. ТАСС)", - утверждал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом французский лидер подчеркнул, что он говорит не только о России. "Например, ультраправые американские группы, которые также вмешиваются в европейские кампании и европейскую стратегию", - разъяснил Макрон. По его словам, необходимо принять ряд мер, чтобы противодействовать этому вмешательству.
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