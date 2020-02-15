0
0
93
НОВОСТИ

Макрон заявил, что РФ и третьи страны могут оказать влияние на будущие выборы во Франции

15:45 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третьи стороны, в том числе Россия, могут попытаться оказать влияние на будущие выборы во Франции. Об этом в субботу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на полях Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос журналиста о возможном влиянии со стороны России на выборы во Франции.

По его мнению, "российская стратегия заключалась в том, чтобы поддерживать антиевропейские, антимиграционные, очень консервативные в социальном смысле движения", которые выступают против объединений и ослабляют европейскую интеграцию. "Я думаю, что Россия продолжит пытаться дестабилизировать либо через частных лиц, либо напрямую, либо через прокси (промежуточный сервер в компьютерных сетях - прим. ТАСС)", - утверждал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом французский лидер подчеркнул, что он говорит не только о России. "Например, ультраправые американские группы, которые также вмешиваются в европейские кампании и европейскую стратегию", - разъяснил Макрон. По его словам, необходимо принять ряд мер, чтобы противодействовать этому вмешательству.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:30 15.02.2020
Президент Сербии сказал, что страна нуждается в мире и времени для успешного развития
0
78
15:15 15.02.2020
Под Томском стартовала акция "Красный обоз" приуроченная к 75-летию Победы
0
171
14:30 15.02.2020
Глава МИД Украины полагает, что встреча "нормандской четверки" в апреле не состоится
0
239
13:45 15.02.2020
На "Инициативы трех морей" США готовы выделить до 1 млрд долларов - Помпео
0
316
13:15 15.02.2020
Биатлонисты Устюгов и Слепцова воспользуются правом оспорить дисквалификацию за допинг
0
336
12:45 15.02.2020
Американских граждан эвакуируют с лайнера помещенного в карантин - Посольство США
0
366
12:15 15.02.2020
Мюнхен: Зеленский и глава МВФ обсудили состояние украинской экономики
0
415
11:45 15.02.2020
Из-за коронавируса в Китае почти на 80% упала загруженность скоростных автотрасс
0
440
11:15 15.02.2020
Признан виновным в допинге и лишен олимпийского золото российский биатлонист Устюгов
0
464
10:45 15.02.2020
До конца года все дети с инвалидностью получат полный доступ в школы и детсады - Минтруд
0
442

Возврат к списку