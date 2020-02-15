РПЦ считает, что упоминание Бога в конституции не противоречит светскому характеру государства
17:15 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Противоречий между предложением об упоминании Бога в конституции и светским характером государства нет, заявил в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
"Почему это не противоречит светскому характеру государства? Ведь вполне понятно, что в ответ на это предложение сразу прозвучали голоса тех, кто озабочен правами атеистов. <...> У меня есть справочка о том, в каких странах в конституции упоминается Бог. Это США, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Германия, Греция, Польша, Австралия, Албания и так далее", - сказал он.
Митрополит Иларион подчеркнул, что в этих стран живут и неверующие. "Бог нужен всем. Даже если неверующие не признают существование Бога, то все равно они и их здоровье от него зависят", - считает он.
"Если Бог присутствует в нашем гимне, то почему Бог не может присутствовать в нашей конституции?" - добавил митрополит Иларион.
Он также отметил, что предложение об упоминании Бога в Конституции РФ уже нашло поддержку в самых разных сегментах общества, на него положительно откликнулись представители иных религиозных традиций.
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