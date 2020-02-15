0
0
117
НОВОСТИ

РПЦ считает, что упоминание Бога в конституции не противоречит светскому характеру государства

17:15 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противоречий между предложением об упоминании Бога в конституции и светским характером государства нет, заявил в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Почему это не противоречит светскому характеру государства? Ведь вполне понятно, что в ответ на это предложение сразу прозвучали голоса тех, кто озабочен правами атеистов. <...> У меня есть справочка о том, в каких странах в конституции упоминается Бог. Это США, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Германия, Греция, Польша, Австралия, Албания и так далее", - сказал он.

Митрополит Иларион подчеркнул, что в этих стран живут и неверующие. "Бог нужен всем. Даже если неверующие не признают существование Бога, то все равно они и их здоровье от него зависят", - считает он.

"Если Бог присутствует в нашем гимне, то почему Бог не может присутствовать в нашей конституции?" - добавил митрополит Иларион.

Он также отметил, что предложение об упоминании Бога в Конституции РФ уже нашло поддержку в самых разных сегментах общества, на него положительно откликнулись представители иных религиозных традиций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:15 15.02.2020
Тысячи человек вышли на акцию протеста против НАТО в Мюнхене
0
68
17:45 15.02.2020
Украина потребовала от Ирана компенсаций за сбитый пассажирский самолет
0
110
16:30 15.02.2020
Президент Сербии сказал, что страна нуждается в мире и времени для успешного развития
0
207
15:45 15.02.2020
Макрон заявил, что РФ и третьи страны могут оказать влияние на будущие выборы во Франции
0
286
15:15 15.02.2020
Под Томском стартовала акция "Красный обоз" приуроченная к 75-летию Победы
0
267
14:30 15.02.2020
Глава МИД Украины полагает, что встреча "нормандской четверки" в апреле не состоится
0
372
13:45 15.02.2020
На "Инициативы трех морей" США готовы выделить до 1 млрд долларов - Помпео
0
447
13:15 15.02.2020
Биатлонисты Устюгов и Слепцова воспользуются правом оспорить дисквалификацию за допинг
0
436
12:45 15.02.2020
Американских граждан эвакуируют с лайнера помещенного в карантин - Посольство США
0
459
12:15 15.02.2020
Мюнхен: Зеленский и глава МВФ обсудили состояние украинской экономики
0
503

Возврат к списку