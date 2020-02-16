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В РПЦ рассказали, какие браки Церковь может благословить, а какие - нет

09:05 16.02.2020 Источник: Интерфакс

В Русской православной церкви высказались против того, чтобы православные женщины выходили замуж за иноверцев и тех, кто не верит в Бога.

"Церковь - она состоит из малых домашних церквей. А как можно строить церковь с мусульманином, с иеговистом, с коммунистом, с атеистом? Это не будет домашняя церковь, это будет незнамо что. Поэтому Церковь не может это благословлять", - сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов во время общения с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO".

При этом он добавил, что РПЦ и так настроена доброжелательно к бракам с представителями других христианских конфессий. "Если человек христианин - ну, допустим, католик или лютеранин, - пояснил священник. - Ну, на самый худой конец - баптист, но не дальше. Никакой адвентист седьмого дня для этого никак не подходит, хотя они будут утверждать, как и иеговисты, что они христиане. Нет, их учение радикально отличается от учения Церкви о Боге".

В качестве альтернативы представитель РПЦ предложил православным россиянкам, не нашедшим счастья 

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