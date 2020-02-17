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Губернатор Кобзев: Недопустимо принимать какие-либо решения по озеру Байкал без учета наших жителей

08:00 17.02.2020 Источник: Интерфакс

Озеро Байкал не имеет смысла относить к федеральным территориям, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на совещании в понедельник.

"Я считаю, что территория озера Байкал - это неотъемлемая часть прилегающих регионов (Иркутской области и Бурятии - ИФ). Посыл о сохранении озера всем миром неубедителен. Более 20 лет Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, есть федеральный закон об охране озера. Данные меры (по защите Байкала - ИФ) считаю достаточными", - сказал Кобзев.

Он также заявил, что "недопустимо принимать какие-либо решения по озеру Байкал без учета наших жителей".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в случае появления в России федеральных территорий отнести к ним озеро Байкал.

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