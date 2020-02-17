Судья КС РФ заявил, что Россия не должна считаться правопреемником СССР
09:20 17.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
Господин Арановский подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него. При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР,— но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию». Коммерсантъ
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