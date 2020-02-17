Павленский арестован во Франции из-за публикации интимного видео экс-кандидата в мэры Парижа
10:05 17.02.2020 Источник: Эхо Москвы
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