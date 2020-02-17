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Павленский арестован во Франции из-за публикации интимного видео экс-кандидата в мэры Парижа

10:05 17.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Художник-акционист Петр Павленский арестован во Франции из-за публикации интимного видео бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Также по делу о вмешательстве в личную жизнь и распространении сексуальных материалов без согласия человека отправлена под стражу 29-летняя подруга художника, сообщает BFM TV. Павленский ранее утверждал, что это он опубликовал видеозапись, которую, по его словам, ему передала любовница Гриво. После публикации записи политик снял свою кандидатуру с выборов. Павленский был задержан 15 февраля. Ранее сообщалось, что это связано с делом о драке в новогоднюю ночь. В России Петр Павленский был фигурантом двух уголовных дел из-за акций в Москве и Петербурге. В 2017 году он получил политическое убежище во Франции.  Эхо Москвы

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