Патрушев проведет в Катаре консультации по безопасности
11:20 17.02.2020 Источник: Интерфакс
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в Катаре двусторонние консультации по безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата СБ.
"Патрушев проведет российско-катарские консультации по вопросам национальной, региональной и международной безопасности, представляющих взаимный интерес", - сказали в Совбезе РФ.
Визит состоится 18-19 февраля, заявили в пресс-службе.
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