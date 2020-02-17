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НОВОСТИ

ЕС продлил на год оружейное эмбарго и санкции против Белоруссии

13:20 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на год действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, а также ограничительные меры против четырех граждан этой страны. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года", - отмечается в нем.

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