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Первый случай коронавируса среди россиян выявлен у пассажирки лайнера в Японии

14:00 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские врачи диагностировали новый коронавирус у гражданки РФ на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Японии.

"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19 коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", - отметили в диппредставительстве.

Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян. Ранее в понедельник японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования новым вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454.

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