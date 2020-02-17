Названы лучшие и худшие регионы РФ по качеству жизни

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Названы лучшие российские регионы по качеству жизни. Первые позиции в рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Далее следуют Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край. Десятку наиболее комфортных регионов замыкают Калининградская область и Югра. Последние места списка заняли Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Тува.

Как пишет РИА Новости по итогам собственного исследования, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал. Говорит Москва