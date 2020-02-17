Рейтинг городов мира с самым грязным воздухом возглавил Красноярск - СМИ
15:32 17.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Красноярск возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом. На втором месте оказалась столица Бангладеш Дакка, на третьем — индийский Мумбаи. Об этом свидетельствует мировая онлайн-карта мониторинга AirVisual.
В минувшую пятницу в Красноярске ввели так называемый режим чёрного неба. Сегодня его продлили до завтрашнего вечера. В городе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Говорит Москва
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