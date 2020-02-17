Суд в Чите не стал арестовывать троих "Свидетелей Иеговы" и начал работу по заявлению о пытках

16:00 Источник: Эхо Москвы

В Чите суд не стал арестовывать троих «Свидетелей Иеговы» и начал работу по заявлению о пытках. Как пишет сайт «Тайга инфо», жители Забайкалья, которых подозревают в экстремистской деятельности, вышли из СИЗО без какой-либо меры пресечения.

На прошлой неделе по всему Забайкалью прошли массовые обыски. Региональное управление СК отчиталось о создании 30-ти оперативных групп для расследования дел «Свидетелей Иеговы». Организация была признана экстремистской и запрещена в России. Эхо Москвы