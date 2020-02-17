В Москве задержан мужчина, приковавший себя к двери здания ФСБ на Лубянке

16:32 Источник: Эхо Москвы

В Москве задержали Константина Фокина, который приковал себя к двери здания ФСБ на Лубянке.

Это была акция в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация, запрещенная на территории РФ). После задержания Фокина привели в приемную ФСБ, — утверждает МБХ-Медиа. Очевидцы добавили, что задержание было довольно жестким. Эхо Москвы