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В Москве задержан мужчина, приковавший себя к двери здания ФСБ на Лубянке

16:32 17.02.2020 Источник: Эхо Москвы

В Москве задержали Константина Фокина, который приковал себя к двери здания ФСБ на Лубянке.

Это была акция в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация, запрещенная на территории РФ). После задержания Фокина привели в приемную ФСБ, — утверждает МБХ-Медиа. Очевидцы добавили, что задержание было довольно жестким.  Эхо Москвы

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