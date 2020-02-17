В Индии женщинам впервые разрешили занимать командные посты в армии
17:00 17.02.2020 Источник: Эхо Москвы
С прошлого года индийские женщины могут проходить постоянную службу во всех десяти родах войск, но командовать подразделениями им до сих пор не разрешалось. Эхо Москвы
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