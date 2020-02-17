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Совет Думы продлил до 2 марта срок внесения поправок к проекту об изменениях в конституции

17:12 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Госдумы на заседании в понедельник принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Мы сегодня этот вопрос рассмотрели. Принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в конституцию", - сказал он.

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