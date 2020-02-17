Опрос: Более половины россиян, что материнский капитал повысит рождаемость
21:30 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины россиян (59%) считают, что введение материнского капитала на первого ребенка приведет к повышению рождаемости в России. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в понедельник на его сайте.
В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка на сумму 466 тыс. рублей.
Согласно материалам опроса, 34% россиян ожидают значительного повышения рождаемости и еще 25% - незначительного повышения. В том, что выплаты никак не повлияют на рождаемость, уверены 28%.
Две трети респондентов (67%) считают сумму выплаты на первого ребенка существенной, четверть опрошенных - не очень существенной. При этом треть респондентов отметили, что если бы они задумались о рождении ребенка, выплата повлияла бы на их решение, 55% - что нет.
В целом россияне (88%) положительно отнеслись к идее выплаты материнского капитала при рождении первого ребенка. Против высказались 6% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" граждан РФ от 18 лет и старше проведен 9 февраля 2020 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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