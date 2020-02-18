Госдума может ввести запрет на отключение услуг ЖКХ за долги - СМИ
07:10 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие запрет на отключение горячего и холодного водоснабжения, а также отопления должникам в многоквартирных домах. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение правового управления Госдумы на законопроект.
По данным издания, замечаний концептуального характера к законопроекту нет. Причиной внесения такой инициативы стали жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за соседей- должников.
"Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", - сказал "Известиям" разработчик законопроекта депутат Алексей Куринной. Он также добавил, что нельзя отключать и отопление, ведь семьи, которые не могут заплатить за газ, вынуждены жить в холоде.
В КПРФ и "Справедливой России" изданию отметили, что поддерживают подобную инициативу, назвав отключение коммунальных услуг радикальной мерой. В "Единой России" заявили, что законопроект необходимо дополнительно изучить. В Минстрое же "Известиям" сообщили, что не видят необходимости во внесении поправок в Жилищный кодекс, так как в ведомстве этот вопрос считают "достаточно урегулированным".
НОВОСТИ
- 07:40 18.02.2020
- Подавляющее число россиян высказались за дружбу и партнерство с Западом - опрос
- 07:30 18.02.2020
- Воздух в Москве 18 февраля может прогреться до шести градусов
- 07:25 18.02.2020
- Власти Китая сообщили, когда ситуация с "Уханьской пневмонией" может стабилизироваться
- 07:20 18.02.2020
- Россия не будет отменять для украинцев въезд в страну по внутренним паспортам
- 07:00 18.02.2020
- Ни одной установки ЗРК "Бук-М1" в районе крушения рейса MH17 не было - документ
- 22:30 17.02.2020
- До 1 марта будет обнародована новая модель распределения бюджетных мест в вузах - Минобрнауки
- 21:30 17.02.2020
- Опрос: Более половины россиян, что материнский капитал повысит рождаемость
- 20:30 17.02.2020
- Статья о российском шпионе, опубликованную в швейцарской газете фейк - Посольство РФ
- 19:30 17.02.2020
- Из-за коронавируса международный салон изобретений и открытий в Женеве перенесен на сентябрь
- 18:30 17.02.2020
- Крупнейший шпион в международном киберпространстве США - МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать