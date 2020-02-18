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Госдума может ввести запрет на отключение услуг ЖКХ за долги - СМИ

07:10 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие запрет на отключение горячего и холодного водоснабжения, а также отопления должникам в многоквартирных домах. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на заключение правового управления Госдумы на законопроект.

По данным издания, замечаний концептуального характера к законопроекту нет. Причиной внесения такой инициативы стали жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за соседей- должников.

"Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", - сказал "Известиям" разработчик законопроекта депутат Алексей Куринной. Он также добавил, что нельзя отключать и отопление, ведь семьи, которые не могут заплатить за газ, вынуждены жить в холоде.

В КПРФ и "Справедливой России" изданию отметили, что поддерживают подобную инициативу, назвав отключение коммунальных услуг радикальной мерой. В "Единой России" заявили, что законопроект необходимо дополнительно изучить. В Минстрое же "Известиям" сообщили, что не видят необходимости во внесении поправок в Жилищный кодекс, так как в ведомстве этот вопрос считают "достаточно урегулированным".

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