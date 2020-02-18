Россия не будет отменять для украинцев въезд в страну по внутренним паспортам

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В 1997 году между Россией и Украиной было подписано межправительственное соглашение, разрешающее использовать для поездок, передвижения, трудоустройстве в РФ, помимо стандартного набора документов для иностранцев, внутренние паспорта Украины. "Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении документов [включая внутренние паспорта] для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции", - сказали в пресс- центре МВД, отвечая на запрос ТАСС о том, будут ли внутренние паспорта по-прежнему признаваться в РФ после 1 марта.