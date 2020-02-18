Власти Китая сообщили, когда ситуация с "Уханьской пневмонией" может стабилизироваться
07:25 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пик эпидемии вызванного новым коронавирусом заболевания в Китае придется на середину - конец февраля. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, отметив, что к апрелю эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.
"Согласно имеющейся математической модели и действующим мерам правительства, пиковое значение может быть достигнуто во второй или третьей декаде февраля", - приводит его слова во вторник Центральное телевидение Китая.
"Где-то к апрелю эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется", - подчеркнул он во время телемоста с работающими в Ухане (административный центр провинции Хубэй, изначальный очаг распространения заболевания) медиками.
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