Воздух в Москве 18 февраля может прогреться до шести градусов
07:30 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 1 градуса.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 18 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.
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