Воздух в Москве 18 февраля может прогреться до шести градусов

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 18 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.