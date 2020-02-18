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Воздух в Москве 18 февраля может прогреться до шести градусов

07:30 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 18 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

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