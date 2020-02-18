Подавляющее число россиян высказались за дружбу и партнерство с Западом - опрос
07:40 18.02.2020 Источник: Интерфакс
Почти 80% граждан РФ уверены, что Россию и Запад должны связывать узы партнерства и дружбы, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Как соперника Запад рассматривают 16% опрошенных, еще 3% видят в нем врага, отмечается в исследовании.
Разделяя Запад на Америку и Евросоюз, социологи выявили, что россияне относятся к ЕС лучше, чем к США. Так, о хорошем и очень хорошем отношении к ЕС заявили 49% опрошенных, к США - 42%. О негативном отношении к ЕС сообщили 37% респондентов, к Америке - 46% участников опроса.
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