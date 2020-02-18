0
0
126
НОВОСТИ

МИД Украины: Мы планируем до следующей встречи в нормандском формате провести большой обмен пленными

07:50 18.02.2020 Источник: РБК

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что перед следующим саммитом в «нормандском формате» украинские власти планируют провести с Россией масштабный обмен пленными.

«Мы планируем до следующей встречи [в нормандском формате] провести большой обмен пленными», — сказал он и напомнил, что очередной «нормандский саммит» запланирован на апрель текущего года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 18.02.2020
Глава Мюнхенской конференции по безопасности попал в базу сайта "Миротворец"
0
17
09:00 18.02.2020
Итоги голосования по поправкам к Конституции могут не признать - СМИ
0
35
08:50 18.02.2020
Положение о всеобщем голосовании внесут в Конституцию - Клишас
0
35
08:20 18.02.2020
В Ухане от нового коронавируса умер директор больницы
0
109
07:40 18.02.2020
Подавляющее число россиян высказались за дружбу и партнерство с Западом - опрос
0
179
07:30 18.02.2020
Воздух в Москве 18 февраля может прогреться до шести градусов
0
159
07:25 18.02.2020
Власти Китая сообщили, когда ситуация с "Уханьской пневмонией" может стабилизироваться
0
213
07:20 18.02.2020
Россия не будет отменять для украинцев въезд в страну по внутренним паспортам
0
220
07:10 18.02.2020
Госдума может ввести запрет на отключение услуг ЖКХ за долги - СМИ
0
198
07:00 18.02.2020
Ни одной установки ЗРК "Бук-М1" в районе крушения рейса MH17 не было - документ
0
246

Возврат к списку