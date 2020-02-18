МИД Украины: Мы планируем до следующей встречи в нормандском формате провести большой обмен пленными
07:50 18.02.2020 Источник: РБК
«Мы планируем до следующей встречи [в нормандском формате] провести большой обмен пленными», — сказал он и напомнил, что очередной «нормандский саммит» запланирован на апрель текущего года.
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