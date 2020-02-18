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В Ухане от нового коронавируса умер директор больницы

08:20 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор больницы "Учан" в городе Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай) во вторник скончался от нового коронавируса. Как сообщило Центральное телевидение Китая, Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в КНР, умершим этого заболевания.

Накануне в китайских социальных сетях появилась информация о том, что Лю Чжимин скончался от коронавируса. Однако позже пост был удален, ряд китайских СМИ опровергли информацию о смерти врача. В 09:38 утра вторника (04:38 мск) журналистам удалось связаться с супругой Лю Чжимина, которая подтвердила, что он еще жив. Однако в 10:30 (05:30 мск) была зафиксирована смерть главы медучреждения от нового коронавируса.

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