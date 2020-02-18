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НОВОСТИ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности попал в базу сайта "Миротворец"

09:05 18.02.2020

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Ишингер был включен в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Уточняется, что он также является соавтором плана «Двенадцать шагов к большей безопасности Украины и Евроатлантического региона».  RT

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