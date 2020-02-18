Глава Мюнхенской конференции по безопасности попал в базу сайта "Миротворец"
09:05 18.02.2020
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Ишингер был включен в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Уточняется, что он также является соавтором плана «Двенадцать шагов к большей безопасности Украины и Евроатлантического региона». RT
НОВОСТИ
- 09:00 18.02.2020
- Итоги голосования по поправкам к Конституции могут не признать - СМИ
- 08:50 18.02.2020
- Положение о всеобщем голосовании внесут в Конституцию - Клишас
- 08:20 18.02.2020
- В Ухане от нового коронавируса умер директор больницы
- 07:50 18.02.2020
- МИД Украины: Мы планируем до следующей встречи в нормандском формате провести большой обмен пленными
- 07:40 18.02.2020
- Подавляющее число россиян высказались за дружбу и партнерство с Западом - опрос
- 07:30 18.02.2020
- Воздух в Москве 18 февраля может прогреться до шести градусов
- 07:25 18.02.2020
- Власти Китая сообщили, когда ситуация с "Уханьской пневмонией" может стабилизироваться
- 07:20 18.02.2020
- Россия не будет отменять для украинцев въезд в страну по внутренним паспортам
- 07:10 18.02.2020
- Госдума может ввести запрет на отключение услуг ЖКХ за долги - СМИ
- 07:00 18.02.2020
- Ни одной установки ЗРК "Бук-М1" в районе крушения рейса MH17 не было - документ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать