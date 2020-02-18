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НОВОСТИ

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

09:20 18.02.2020 Источник: Известия

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу. Автором документа, опубликованного на сайте Нижней палаты 17 февраля, выступил член Совета Федерации Василий Иконников.

По словам сенатора, законопроект призван восстановить с 2020 года механизм индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, который действовал до 2016 года.

Актуальность предложения, по словам Иконникова, обусловлена внесением президентом поправок в Конституцию РФ, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий.  Известия

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