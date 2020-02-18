Положение о всеобщем голосовании внесут в Конституцию - Клишас

08:50 Источник: Интерфакс

Положение о внесении поправок в Конституцию РФ после общероссийского голосования станет частью Основного закона, после предстоящего внесения изменений в него, сообщил сопредседатель Рабочей группы по подготовкам поправок в Конституцию Андрей Клишас.



"В законе будет положение, в соответствии с которым поправки вступают в силу только после общероссийского голосования, и это будет записано непосредственно в самом тексте Закона. И, как только будут подведены итоги голосования, президент своим указом включит эти поправки в конституцию", - сказал Клишас.

