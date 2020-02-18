На Камчатке три человека и собака уплыли на льдине
10:00 18.02.2020
Троих мужчин и собаку спасли на Камчатке с оторвавшейся от берега льдины, сообщают в региональном МЧС.
Инцидент произошел в городе Елизово: на реке Аваче трое нетрезвых мужчин вышли на лед и едва не погибли. Однако в момент появления разлома на льду рядом с ними оказались рыбаки.
К моменту приезда спасателей очевидцы надули имеющуюся у них резиновую лодку, в то время как "трое на льдине, не считая собаки" уже оказались на расстоянии около двухсот метров от берега.
Спасатели привязали лодку веревкой и направились к льдине. Пострадавших отбуксировали на берег. ren.tv
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