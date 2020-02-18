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НОВОСТИ

На Камчатке три человека и собака уплыли на льдине

10:00 18.02.2020

Троих мужчин и собаку спасли на Камчатке с оторвавшейся от берега льдины, сообщают в региональном МЧС.

Инцидент произошел в городе Елизово: на реке Аваче трое нетрезвых мужчин вышли на лед и едва не погибли. Однако в момент появления разлома на льду рядом с ними оказались рыбаки.

К моменту приезда спасателей очевидцы надули имеющуюся у них резиновую лодку, в то время как "трое на льдине, не считая собаки" уже оказались на расстоянии около двухсот метров от берега.

Спасатели привязали лодку веревкой и направились к льдине. Пострадавших отбуксировали на берег.  ren.tv

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