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В Испании намерены ввести уголовное наказание за восхваление диктатуры Франко

10:05 18.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Испании намерены ввести уголовное наказание за восхваление диктатуры генерала Франко. Министерство юстиции страны завершает работу над поправкой к Уголовному кодексу. 

Франсиско Франко пришел к власти в 1939 году в результате военного мятежа и трехлетней гражданской войны. Его режим просуществовал четыре десятка лет. Непосредственным поводом для инициативы, как передает DW, стали массовые протесты сторонников Франко в октябре 2019 года. В связи с перезахоронением останков диктатора.  Эхо Москвы

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