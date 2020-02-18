В Испании намерены ввести уголовное наказание за восхваление диктатуры Франко
10:05 18.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Власти Испании намерены ввести уголовное наказание за восхваление диктатуры генерала Франко. Министерство юстиции страны завершает работу над поправкой к Уголовному кодексу.
Франсиско Франко пришел к власти в 1939 году в результате военного мятежа и трехлетней гражданской войны. Его режим просуществовал четыре десятка лет. Непосредственным поводом для инициативы, как передает DW, стали массовые протесты сторонников Франко в октябре 2019 года. В связи с перезахоронением останков диктатора. Эхо Москвы
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