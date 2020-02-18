В Казахстане сообщили о предотвращении теракта в Алма-Ате
10:20 18.02.2020 Источник: Известия
В Алма-Ате задержали двух приверженцев деструктивного религиозного течения, у которых изъяли самодельное взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 февраля на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.
Задержание было произведено 14 февраля. По данным следствия, подозреваемые готовили теракты в местах массового скопления людей на территории Казахстана. В их отношении возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма.
«В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения», — говорится в сообщении. Известия
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