В Казахстане сообщили о предотвращении теракта в Алма-Ате

10:20 Источник: Известия

В Алма-Ате задержали двух приверженцев деструктивного религиозного течения, у которых изъяли самодельное взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 февраля на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.

Задержание было произведено 14 февраля. По данным следствия, подозреваемые готовили теракты в местах массового скопления людей на территории Казахстана. В их отношении возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма.

«В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения», — говорится в сообщении. Известия