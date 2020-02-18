0
0
54
НОВОСТИ

В Казахстане сообщили о предотвращении теракта в Алма-Ате

10:20 18.02.2020 Источник: Известия

В Алма-Ате задержали двух приверженцев деструктивного религиозного течения, у которых изъяли самодельное взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 февраля на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.

Задержание было произведено 14 февраля. По данным следствия, подозреваемые готовили теракты в местах массового скопления людей на территории Казахстана. В их отношении возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма.

«В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения», — говорится в сообщении.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:34 18.02.2020
В Госдуме оценили внедрение Москвой электронного паспорта детских прививок
0
13
10:32 18.02.2020
Google не будет реализовывать проект с бесплатным Wi-Fi во всем мире
0
33
10:05 18.02.2020
В Испании намерены ввести уголовное наказание за восхваление диктатуры Франко
0
80
10:00 18.02.2020
На Камчатке три человека и собака уплыли на льдине
0
82
09:32 18.02.2020
Безос выделил $10 млрд на борьбу с изменением климата
0
113
09:20 18.02.2020
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму
0
151
09:05 18.02.2020
Глава Мюнхенской конференции по безопасности попал в базу сайта "Миротворец"
0
152
09:00 18.02.2020
Итоги голосования по поправкам к Конституции могут не признать - СМИ
0
193
08:50 18.02.2020
Положение о всеобщем голосовании внесут в Конституцию - Клишас
0
174
08:20 18.02.2020
В Ухане от нового коронавируса умер директор больницы
0
230

Возврат к списку