Google не будет реализовывать проект с бесплатным Wi-Fi во всем мире
10:32 18.02.2020
Корпорация Google отказалась от идеи реализации проекта по созданию бесплатного Wi-Fi во всем мире — Google не будет поддерживать проект Google Station, сообщает TechCrunch.
Проект Google Staton начали реализовывать еще пять лет назад, точки подключения к бесплатному беспроводному интернету были созданы первым делом в местах массового скопления людей в Индии. К лету 2018 года число пользователей составляло уже порядка восьми миллионов человек.
Google внедрила систему в Индонезии, Мексике, а также в Таиланде, Бразилии, на Филиппинах, в Нигерии и Вьетнаме. В конце прошлого года к программе Google Station подключили также и Южную Африку.
Сообщается, что отказ от дальнейшего развития проекта связан с удешевлением мобильного интернета в мире, а также сложной бизнес-модели, по которой реализовывалась программа. ren.tv
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