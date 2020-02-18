Google не будет реализовывать проект с бесплатным Wi-Fi во всем мире

10:32

Корпорация Google отказалась от идеи реализации проекта по созданию бесплатного Wi-Fi во всем мире — Google не будет поддерживать проект Google Station, сообщает TechCrunch.

Проект Google Staton начали реализовывать еще пять лет назад, точки подключения к бесплатному беспроводному интернету были созданы первым делом в местах массового скопления людей в Индии. К лету 2018 года число пользователей составляло уже порядка восьми миллионов человек.

Google внедрила систему в Индонезии, Мексике, а также в Таиланде, Бразилии, на Филиппинах, в Нигерии и Вьетнаме. В конце прошлого года к программе Google Station подключили также и Южную Африку.

Сообщается, что отказ от дальнейшего развития проекта связан с удешевлением мобильного интернета в мире, а также сложной бизнес-модели, по которой реализовывалась программа. ren.tv