Касьянов назвал сомнительной необходимость внесения поправки в Конституцию о неприкосновенности экс-президентов

14:32 Источник: Эхо Москвы

В Конституции России предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов. Во многих странах такая мера отсутствует, и ее необходимость в России сомнительна. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Партии народной свободы» Михаил Касьянов.

«По опыту других стран не везде такая норма есть, или мало где есть, защищающаяся президента или премьер-министров страны после их ухода в отставку. Я не вижу здесь ничего страшного. Не думаю, что если эта поправка будет принята, то экс-президенты будут заниматься какими-то антиконституционными делами», — сказал он.

Однако с точки зрения психологического состояния общества, по словам Касьянова, «это настораживающий ход». «Как будто для создания ощущения, что поправки делаются не для сохранения власти нынешнего президента, а демонстрирует его как бы стремление уйти. Но на самом деле это не так. Если только будут вынуждающие обстоятельства, то Владимир Путин уйдет в этом случае. Я не вижу таких обстоятельств», — отметил политик.

Касьянов считает, что эта поправка не будет принята и сам президент от нее также откажется.