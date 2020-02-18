15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть идею депутатов о запрете комиссии при оплате услуг ЖКХ. Об этом он заявил на встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергеем Неверовым.

Парламентарий указал, что такие комиссии являются для плательщиков дополнительной нагрузкой. "Мы этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком Российской Федерации, они нас поддерживают, - внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить, - сказал Неверов. - Поддержите нас, мы готовы такие предложения сделать".

"Сформулируйте, конечно", - ответил Путин.