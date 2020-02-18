Новые данные о крушении "Боинга" на Украине говорят о правоте российской стороны - Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опубликованные сведения об отсутствии зенитных ракетных комплексов "Бук" в районе, где произошло крушение малайзийского "Боинга" в 2014 году на Украине лишний раз свидетельствуют о правоте российской стороны, ставящей под сомнение результаты работы Совместной следственной группы.

"Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросы, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась [о причинах крушения "Боинга"]", - сказал журналистам во вторник пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что "России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы". "Поэтому мы всегда со скепсисом и недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям, а эта информация [об отсутствии "Бук"] лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны", - подчеркнул представитель Кремля.