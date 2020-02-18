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ВЦИОМ: Качество школьного питания удовлетворяет большинство москвичей

15:45 18.02.2020

Большинство москвичей удовлетворены качеством питания детей в школах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. «Уровень качества школьного питания удовлетворяет 68%, две трети родителей удовлетворены этим вопросом. Недовольны 28%», - сообщил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов на круглом столе, который был посвящен контролю качества питания московских школьников и дошкольников. 

ВЦИОМ опрашивал горожан 12-14 февраля нынешнего года, по телефону, в исследовании участвовали 1000 москвичей, у которых есть дети-школьники.

По материалам исследования, 72% респондентов сообщили, что довольны безопасностью школьного питания, 60% - разнообразием блюд в школьных столовых, 59% - полезностью еды. Критиковали горожане вкус (26%) и разнообразие (24%) блюд школьного рациона. Сейчас еду готовят главным образом в пищеблоках московских школ, а для учреждений, где пищеблока нет, блюда готовят на комбинатах питания и привозят в спецемкостях, поддерживающих температуру. 

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