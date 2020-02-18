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НОВОСТИ

Турция готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе

16:00 18.02.2020 Источник: Интерфакс

Турецкая сторона заявила России, что готова собственными силами добиться отвода сирийских правительственных сил на прежние позиции в Идлибе, заявил во вторник представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Турция сообщила России, что завершила подготовку к тому, чтобы добиться от сирийского режима отвода сил на прежние позиции (на позиции, которые армия занимала до наступления в Идлибе - ИФ)", - приводит его слова агентство "Анадолу". Челик добавил, что речь идет о военной подготовке.

"До сведения российской стороны в ясной и открытой форме доведена необходимость вывода сил режима Башара Асада за пределы зоны деэскалации", - добавил представитель партии.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в Москве завершились переговоры делегаций Турции и РФ по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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